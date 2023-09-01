Онколог Гадзиян назвал три симптома, предупреждающие о мгновенной смерти

Некоторые симптомы ни в коем случае нельзя игнорировать. О них рассказал онколог и хирург Марк Гадзиян. Врач напомнил, что в период пандемии многие люди столкнулись с тяжелыми формами коронавируса. Состояние, сопровождающееся образованием тромба, становится опасным и угрожающим жизни.

«Умирают за секунды», — подчеркнул доктор медицинских наук.

Он призвал не игнорировать такой симптом, как «тревожное ощущение в груди». Доктор отмечает, что стоит обратить внимание на такие симптомы, как проблемы со стулом, утренний кашель и головные боли. Эти три тревожных признака могут указывать на рак, аневризму аорты и другие потенциально смертельные заболевания. Поэтому при появлении подобных симптомов важно их исследовать, а не лечить самостоятельно. При появлении тревожных симптомов не стоит их игнорировать, отметил врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»