Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака

Вчера, 20:44

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Врач РФ перечислил анализы, которые расскажут о наличии рака
Фото из открытых источников

Онколог объяснил, как можно определить наличие рака на ранних сроках. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Некоторые анализы, по словам хирурга-онколога, химиотерапевта, кандидата медицинских наук Антона Иванова, способны выявить онкологию на ранних стадиях и многое рассказать о здоровье человека. И прежде всего речь идет об общем анализе крови.

Этот анализ покажет наличие злокачественного новообразования и воспалительной реакции.

«Обычно это лейкоциты реагируют на развитие злокачественного новообразования и лимфоциты. Также в общем анализе крови по скорости оседания эритроцитов можем увидеть наличие воспалительной реакции, которая нередко сопровождает злокачественное новообразование», — прокомментировал онколог.

Биохимический анализ крови также поможет выявить рак на раннем этапе. Биохимические маркеры, контролирующие работу внутренних органов, при нарушении их функционирования могут увеличиваться.

Еще одно важное исследование — изучение генетических маркеров или мутации онкомаркеров. Их значения покажут, есть ли в организме опухоль, имеет ли человек склонность к онкологическим заболеваниям. 

«В результате анализа можно увидеть поломки в генетическом материале, в ДНК клеток человека, которые могут быть уже при развитии злокачественного новообразования, при его формировании, а также передаваться по наследству от родителей к конкретному человеку», — объяснил врач.

Также для диагностики рака на начальных стадиях хирург-онколог рекомендует сдавать анализы на онкомаркеры, которые вырабатываются самой раковой клеткой, если она есть. Иммунограмму, которая показывает распределение различных лимфоцитов, которые ведут борьбу в том числе и со злокачественными клетками.

Как дополнительные, Иванов рекомендует детальное обследование органов (биопсию), а также иммуногистохимические исследования.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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