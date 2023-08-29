Гастроэнтеролог Вялов назвал две причины съесть чебурек вместо овощей

Жиры, как белки и углеводы, нужны организму человека. Однако потребление жира, который участвует в образовании клеточных мембран и помогает усваивать растворимые витамины, должно быть умеренным, а его источник – здоровым. Такой совет дал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

В то же время доктор сказал, что есть случаи, когда употребление не самой полезной пищи дает организму необходимую энергию. Кроме того, жирную пищу «любит желчный пузырь». При употреблении жиров желчный пузырь начинает выделять желчь в кишечник, чтобы помочь организму расщепить и усвоить жиры. «Выгнать желчь» с помощью аптечных трав и овощей не получится. Вялов рассказал, что по этой причине он разрешил одной пациентке съесть чебурек. Овощная диета уменьшает выделение желчи, пояснил гастроэнтеролог. То есть иногда жирная и жареная пища бывает полезной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»