Гастроэнтеролог Федулов рассказал, как восстановить поврежденный желудок

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Рацион многих современных людей включает в себя много переработанных продуктов, которые наносят серьезный вред организму. Гастроэнтеролог Дмитрий Федулов рассказал о том, как восстановить работу желудочно-кишечного тракта при повреждениях слизистой.
Доктор рекомендует употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирное мясо. Он советует отказаться от кофе, жареной пищи, снеков, газировок, курения и алкоголя.
К слову, спиртные напитки натощак особенно вредны, поскольку алкоголь сразу попадает в кишечник. При этом концентрация этанола при всасывании слишком высока. Кроме того, немаловажными являются осторожность при приеме лекарств, особенно аспирина, и психоэмоциональное состояние. Гастроэнтеролог рекомендует освоит методы релаксации, которые помогают в борьбе со стрессом. К примеру, помогут йога, медитация или глубокое дыхание. Доктор обращает внимание на то, что стресс может испортить желудок быстрее, чем любой алкоголь. А при сильных болях и воспалении слизистой стоит обратиться к врачу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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