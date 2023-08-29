Невролог Чердак: использование интернета спасает от деменции пожилых людей

У пожилых людей, которые пользуются глобальной сетью, когнитивные показатели, вербальное мышление и память лучше, чем у тех, кто не умеют обращаться с интернетом. Об этом рассказал невролог Мария Чердак.

Использование компьютера предполагает концентрацию внимания, освоение новых навыков и анализ информации. Все это помогает создать когнитивную нагрузку на мозг и замедлить процесс его старения. Как только человек перестает заниматься умственной деятельностью, в головном мозге падает активность и метаболизм, а также ускоряется деградация.

Кандидат медицинских наук отмечает, что за этим последуют возрастная деградация, атрофия нейронов и потеря нейронных связей, а также нейродегенерация, связанная с болезнью Альцгеймера. При этом врач советует не сидеть за компьютером дольше двух часов, так как может случиться обратный эффект.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»