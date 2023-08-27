Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

Сегодня, 21:19

Image 16+
Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни
Фото из открытых источников

Ученые для большей продолжительности жизни советуют пожилым женщинам следить за весом. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснила, что пожилые женщины благодаря несложным манипуляциям могут существенно продлить свой жизненный путь. Для этого женщины, перешагнувшие 60-летие, должны поддерживать свой вес  стабильным. Результаты своего исследования они опубликовали в Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали данные о весе и состоянии здоровья почти 55 тыс. женщин. За все  время многолетнего эксперимента отметили 90-летие и жили дальше более 30 тыс. женщин (56%).

Респондентки, потерявшие не менее 5% своей массы тела после 60 лет, имели меньше шансов дожить до 90-100 лет по сравнению с теми, кто сохранял свой вес более-менее стабильным.

Женщины, похудевшие непреднамеренно, имеют на 51% меньше шансов дожить до 90 лет. Увеличение массы тела после 60-лет также не дает шансы на долголетие.

По мнению ученых, если пожилые женщины замечают, что теряют в весе, когда не пытаются похудеть, могут иметь проблемы со здоровьем.

«Если стареющие женщины обнаруживают, что теряют вес, когда они не пытаются похудеть, это может быть предупреждающим признаком плохого состояния здоровья и предиктором сокращения продолжительности жизни», – заявили исследователи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

Сегодня, 21:19

«JAMA Oncology»: уборка, стирка и приготовление еды снижают риск развития рака человека

Вчера, 08:59

Хирург Гадзиян: животные жиры могут спрвоцировать развитие рака быстрее жареной пищи

27-08-2023, 14:39

Мобилизованный из Красноярска хочет, чтобы ему продлили отпуск ради ребенка-инвалида

26-08-2023, 10:39

Диетолог РФ Силина: чтобы продлить молодость, нужно меньше есть майонез и колбасу

26-08-2023, 09:59

Врач прокомментировал возможность заражения ВИЧ и гепатитом С через укол зараженным шприцем

25-08-2023, 22:09

Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

25-08-2023, 16:04

Врач РФ Ирина Петрова перечислила частые признаки болезней груди

23-08-2023, 17:19

BMC Medicine назвал два напитка с кофеином, снижающие вес

23-08-2023, 12:09

Онколог РФ Борзяница перечислил семь симптомов рака мозга

22-08-2023, 16:19

Диетологи назвали две каши, от которых лучше отказаться

21-08-2023, 14:24

Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком

21-08-2023, 13:19

Врач Яковлева назвала самые грязные места в доме

21-08-2023, 11:14

В США три человека погибли после употребления коктейлей в ресторане

21-08-2023, 08:14

Нутрициолог Кребель: Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета

19-08-2023, 13:59

РИАН: люди испытывают на себе вакцину от старости с помощью инъекций

19-08-2023, 11:44

Минздрав в РФ отправил в больницы перечень исчезнувших медпрепаратов

16-08-2023, 10:09

Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

15-08-2023, 18:04

Как помочь детям преодолеть школьную тревогу после каникул

15-08-2023, 17:44

В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени

15-08-2023, 17:44

Возможно, Вам будет интересно

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб

27-08-2023, 09:14

0

Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...

Подробнее
«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

«ЦарьГрад»: В тылу России готовится особое «контрнаступление», русские города подожгут мигранты

27-08-2023, 10:14

0

Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...

Подробнее
Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

Вчера, 14:09

0

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...

Подробнее
Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

Shot: в Новосибирске неизвестный поджег релейный шкаф и задержал два поезда

27-08-2023, 13:09

0

Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...

Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи

Вчера, 10:39

0

В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...

Подробнее
Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

Forbes назвал российские планирующие бомбы главным страхом ВСУ

Вчера, 07:59

0

Российские КАБы, в которые РФ превращает старые неуправляемые авиабомбы, стали одним из главных страхов ВСУ в ходе СВО....

Подробнее

Новости партнеров