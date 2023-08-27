Ученые нашли способ увеличить продолжительность жизни

Ученые для большей продолжительности жизни советуют пожилым женщинам следить за весом. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснила, что пожилые женщины благодаря несложным манипуляциям могут существенно продлить свой жизненный путь. Для этого женщины, перешагнувшие 60-летие, должны поддерживать свой вес стабильным. Результаты своего исследования они опубликовали в Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали данные о весе и состоянии здоровья почти 55 тыс. женщин. За все время многолетнего эксперимента отметили 90-летие и жили дальше более 30 тыс. женщин (56%).

Респондентки, потерявшие не менее 5% своей массы тела после 60 лет, имели меньше шансов дожить до 90-100 лет по сравнению с теми, кто сохранял свой вес более-менее стабильным.

Женщины, похудевшие непреднамеренно, имеют на 51% меньше шансов дожить до 90 лет. Увеличение массы тела после 60-лет также не дает шансы на долголетие.

По мнению ученых, если пожилые женщины замечают, что теряют в весе, когда не пытаются похудеть, могут иметь проблемы со здоровьем.

«Если стареющие женщины обнаруживают, что теряют вес, когда они не пытаются похудеть, это может быть предупреждающим признаком плохого состояния здоровья и предиктором сокращения продолжительности жизни», – заявили исследователи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»