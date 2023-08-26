«JAMA Oncology»: уборка, стирка и приготовление еды снижают риск развития рака человека

Сегодня, 08:59

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«JAMA Oncology»: уборка, стирка и приготовление еды снижают риск развития рака человека
Фото из открытых источников

Достаточно лишь пяти минут в сутки энергичной прерывистой физической активности, чтобы существенно снизить риски рака.

Об этом рассказали ученые в «JAMA Oncology», отметив, что физическая активность снижает вероятность некоторых видов рака на 32%.

К таким выводам ученые пришли, изучив данные о здоровье 22 тыс. человек, собранные за 7 лет. Все добровольцы носили специальные трекеры для отслеживания их ежедневной физической активности. И оказалось, что у более чем 2 тыс. добровольцев за этот период развился рак.

Ученые проанализировали уровень физической активности добровольцев, что позволило им выявить зависимость между физической активностью и вероятностью онкологии. Исходя из полученных результатов, прерывистая физическая активность показала способность снижать риски развития любого типа рака на 18%, а в случае видов новообразований, непосредственно связанных с недостатком активности, даже на 32%.

Поэтому ученые рекомендуют заниматься спортом, выполнять домашнюю работу, больше ходить пешком, чтобы снизить риски онкологии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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