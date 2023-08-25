Хирург Гадзиян: животные жиры могут спрвоцировать развитие рака быстрее жареной пищи

Сегодня, 14:39

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Хирург Гадзиян: животные жиры могут спрвоцировать развитие рака быстрее жареной пищи
Фото из открытых источников

Хирург Марк Гадзиян  рассказал о продуктах, повышающих риск развития рака. 

По его словам, во многих случаях вредна не сама пища, а способ ее приготовления. Хирург отмечает, что животные жиры в больших количествах вредят здоровью. Риск развития онкологии повышается, даже если человек не употребляет жареную пищу, но ест жирное мясо и копчености. Гадзиян считает, что полностью отказываться от мясных блюд не стоит, но контролировать объемы такой пищи в рационе следует. Разумнее всего найти баланс в питании, отмечает врач. 

Малоподвижный образ жизни также может быть предпосылкой развития онкозаболевания. 

«В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание», — сказал кандидат медицинских наук.

В неподвижном состоянии клетки постепенно изменяются и приобретают новые функции, что приводит к развитию рака. 

Доктор также обратил внимание на то, что возраст является одним из факторов риска развития рака. Приводя в пример злокачественные опухоли мочеполовой системы, он отметил, что около 70% людей старше 50 лет имеют гистологические признаки рака.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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