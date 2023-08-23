Мобилизованный из Красноярска хочет, чтобы ему продлили отпуск ради ребенка-инвалида

Сегодня, 10:39

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Мобилизованный из Красноярска хочет, чтобы ему продлили отпуск ради ребенка-инвалида
Фото из открытых источников

Мобилизованный из Красноярска хочет, чтобы ему продлили отпуск ради ребенка-инвалида.

Он обратился в издание Ngs24.ru и рассказал, что приехал с фронта домой в отпуск.  Сейчас он хочет задержаться дома, чтобы провожать ребенка-инвалида в первый класс, пока жена будет проходить обучение по работе.

Мужчина сообщил, что у него отпуск до 30 августа, но жена должна пойти на подтверждение квалификации, перед чем ей предстоит пройти учебу.

«У меня ребенок — инвалид, аутист, нужно будет провожать в школу. Бабушек и дедушек нет. Жена будет на учебе. Я всё равно на СВО не смогу поехать, у меня сейчас категория Г, еще операцию ждать, а после нее — полгода реабилитация», — рассказал мобилизованный.

Он рассказал, что был на фронте добровольцем, потом его мобилизовали. Но он хочет остаться дома, чтобы помочь семье и поэтому обратился в фонд «Защитники Отечества». Тем не менее, пока ему никто помочь не может. Фонд пытается добиться для него отпуска через депутата Госдумы Александра Дроздова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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