Диетолог РФ Силина: чтобы продлить молодость, нужно меньше есть майонез и колбасу

Врач-диетолог Наталья Силина рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы продлить молодость.

В беседе с РИА Новости она отметила, что вредят здоровью те продукты, которые содержат много насыщенных жиров и сахара. Поэтому важно контролировать потребление конфет, шоколада, фруктового молока, сладких творожных масс. Не менее вредны продукты из переработанного мяса, такие как колбасы и сосиски. Много сахара и жиров в различных покупных соусах, таких как майонез и кетчуп.

Следует также ограничивать потребление соли. Нормой, по ее словам, является до 5 граммов в сутки. Сахар же допускается не более 4 чайных ложек в сутки, но лучше вообще отказаться от него.

Силина подчеркнула, что для сохранения молодости и здоровья следует правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»