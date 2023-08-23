Диетолог РФ Силина: чтобы продлить молодость, нужно меньше есть майонез и колбасу

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
Врач-диетолог Наталья Силина рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы продлить молодость.
В беседе с РИА Новости она отметила, что вредят здоровью те продукты, которые содержат много насыщенных жиров и сахара. Поэтому важно контролировать потребление конфет, шоколада, фруктового молока, сладких творожных масс. Не менее вредны продукты из переработанного мяса, такие как колбасы и сосиски. Много сахара и жиров в различных покупных соусах, таких как майонез и кетчуп.
Следует также ограничивать потребление соли. Нормой, по ее словам, является до 5 граммов в сутки. Сахар же допускается не более 4 чайных ложек в сутки, но лучше вообще отказаться от него.
Силина подчеркнула, что для сохранения молодости и здоровья следует правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом и избегать стрессовых ситуаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...Подробнее
В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...Подробнее
Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...Подробнее
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее