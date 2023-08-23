Врач прокомментировал возможность заражения ВИЧ и гепатитом С через укол зараженным шприцем

Вчера, 22:09

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Врач прокомментировал возможность заражения ВИЧ и гепатитом С через укол зараженным шприцем
Фото из открытых источников

Врач прокомментировал возможность заражения ВИЧ и гепатитом С через укол зараженным шприцем. Об этом сообщает издание ТАСС.

На фоне недавнего случая в Москве, когда ребенок укололся о шприц, воткнутый в сиденье машины каршеринга, в соцсетях поднялась волна обсуждений о способах заразиться такими опасными инфекциями, как ВИЧ и гепатит. По словам директора Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского, человек может подхватить вирус ВИЧ всего четырьмя способами: при незащищенном половом контакте, переливании крови от зараженного донора, от зараженной матери ребенку во время беременности/родов/кормлении и, наконец, при уколе иглой шприца, на которых осталась зараженная кровь.

В то же время он отметил, что в уже высохшей крови ВИЧ не живет, да и за пределами человеческого организма погибает очень быстро. Поэтому в описанном выше случае с машиной и других похожих — рисков заражения нет. Он уточнил, что вероятность заражения использованным шприцем порядка 0,3% есть для медработников.

По его словам, ВИЧ нельзя заразиться также воздушно-капельным путем, при бытовых контактах и через укусы насекомых, поэтому в общественные бассейны, бани и прочее можно ходить без опасения, как и целоваться, жать руки и пользоваться общими предметами обихода.

Гепатит — это воспалительные заболевания печени, разрушающие ее клетки и мешающие ее работе. Им можно заболеть вследствие алкоголизма или заразившись вирусом А, В и С. По словам медика, «гепатиты намного более заразны, чем ВИЧ, поскольку для заражения нужна меньшая доза вируса». К тому же они гораздо более устойчивы к окружающей среде, особенно гепатит В — от нескольких недель до нескольких месяцев.

Вирус гепатита А «любит» загрязненную воду и продукты и человек может заразиться, не соблюдая правила гигиены. Через кровь вирус А не передается.

Вирусами гепатитов В и С можно заразиться через общие шприцы и емкости для употребления инъекционных наркотиков, при медицинских манипуляциях, травмирующих косметических процедурах (в том числе маникюре и педикюре), пирсинге нестерильным инструментом, нанесении татуировок, а также половым путем и при беременности от зараженной матери к ребенку.

Наиболее вирулентным считается гепатит В. Зараженная им кровь, даже высохшая, способна содержать вирус в течение двух-трех месяцев, в том числе и на острие иглы.

При случайном уколе подозрительным шприцем эксперт рекомендует первую очередь обратиться за медпомощью, чтобы обработать места укола и дальнейшего обследования. Благодаря сегодняшним методам диагностики можно быстро определить инфекцию ВИЧ и гепатит. Врач подчеркнул, что в этом случае тестирование лучше проводить неоднократно, чтобы исключить ошибку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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