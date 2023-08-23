Врач Уманов предупредил, что под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители «заглянуть в рюмку» отличаются агрессивным поведением и раздражительностью. У специалистов есть объяснение, почему так происходит.

Всем известно, что любой алкоголь разрушительно воздействует на клетки головного мозга. Однако параллельно с этим напитки с градусом еще вымывают и магний из организма, говорит преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Без достаточного количества Mg не может нормально функционировать нервная система. Дефицит микроэлемента делает человека раздражительным, подавленным. Он склонен к перепадам настроения. Без магния в достаточном количестве нарушаются и когнитивные функции мозга - страдает память (человек многое забывает), появляются сложности с концентрацией внимания и координацией движений, с мыслительными процессами.

Поэтому алкоголик более предрасположен к развитию депрессии и склонен к мелким конфликтам с окружающими, передает «Лайф» .

Текст: Информационное агентство «Что происходит»