Врач РФ Ирина Петрова перечислила частые признаки болезней груди

Сегодня, 17:19

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Врач РФ Ирина Петрова перечислила частые признаки болезней груди
Фото из открытых источников

Врач рассказала о распространенных заболеваниях груди. Об этом сообщает издание «АиФ».

По словам врача-маммолога Ирины Петровой, с молочными железами связан ряд распространенных заболеваний. Прежде всего, речь идет о раке груди. Чтобы выявить патологию как можно скорее и успешно вылечиться, женщинам врачи рекомендуют регулярно проводить самодиагностику, исследуя самостоятельно грудь на предмет появления в ней узелков и уплотнений. В то же время есть симптомы, не связанные с раком, но которые должны насторожить.

Одно из наиболее распространенных — мастопатия. При ней грудная железа и сосок как бы втянуты, но иногда такие признаки свидетельствуют о раке молочной железы. 

Зачастую встречается асимметричный размер груди, который может быть как результатом физиологических факторов, так и гормональных изменений. Если асимметрия небольшая и не вызывает дискомфорта или боли, тогда, по словам маммолога, причин для беспокойства нет. В противном случае или если асимметрия быстро увеличивается, нужны специализированные обследования.

На груди могут быть растяжки, спровоцированные резким растяжением кожи вследствие беременности или быстрого похудения. Но это проблема только с эстетической точки зрения.

В области груди часто могут появляться пятна или даже родинки. Не исключено, что это аллергическая реакция организма, но так могут себя проявить инфекции или дерматологические проблемы (экзема, псориаз, лихорадка). В этом случае не лишними будут консультации дерматолога и эндокринолога.

Вообще же Ирина Петрова, как и все врачи, рекомендует регулярно проводить медицинские обследования у маммолога, чтобы  своевременно диагностировать любые проблемы или изменения состояния груди.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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