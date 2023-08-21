BMC Medicine назвал два напитка с кофеином, снижающие вес

Проблема ожирения стоит в мире особенно остро, наряду с другими заболеваниями. Врачи бьют тревогу из-за того, что человечество стремительно набирает вес. Сейчас ученые ищут средства, способствующие похудению.

У специалистов Каролинского института в Швеции на этот счет есть хорошая новость. Они изучили гены, влияющие на скорость расщепления кофеина, который содержится в кофе и чае. Ученые нашли мутацию генов CYP1A2 и AHR, которая замедляет скорость расщепления кофеина. Чем дольше кофеин остается в крови, тем более длительное время он расщепляет жировые отложения, обращают внимание ученые. Это может повлиять на риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Как отмечают ученые, у некоторых людей с мутацией в генах CYP1A2 и AHR расщепление кофеина происходит медленнее, что позволяет ему дольше оставаться в крови. Более высокие концентрации кофеина в плазме крови связаны с низким индексом массы тела и общей массой жира в организме.

Ученые объясняют это тем, что кофеин увеличивает выработку тепла и окисление жиров, что ускоряет метаболизм. В то же время ученые предупреждают, что воздействие кофеина не всегда является положительным, поэтому к его употреблению следует подходить с осторожностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»