Диетологи назвали две каши, от которых лучше отказаться

Избыток сахара в пище наносит вред организму, поэтому врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион. Особенно это актуально, если речь идет о завтраках. Дело в том, что многие люди часто включают в первый прием пищи блюда с большим содержанием сахара. Диетологи рекомендуют отказаться от завтрака кашей и бутербродом с белым хлебом.

Врачи поясняют, что сахар в белом хлебе изнашивает поджелудочную железу. Сахара в крови становится слишком много, и инсулин не справляется с такой нагрузкой. В таком случае сахар разъедает стенки сосудов. Лучше включить в рацион хлеб из муки грубого помола и предпочесть цельнозерновые крупы, такие как гречневая, ячневая и перловая.

Но от манной и кукурузной каш лучше отказаться. Также из меню стоит убрать выпечку, конфеты и торты. Повышению уровня сахара способствует употребление белого риса, колбасы, полуфабрикатов и консервов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»