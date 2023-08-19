Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком

Некоторые продукты могут нанести вред фигуре и здоровью, если есть их на завтрак. По мнению диетологов, утром натощак нельзя пить кофе и апельсиновый сок, так как они обладают высокой кислотностью. Эти напитки будут кстати после основного приема пищи.

По утрам стоит отказаться от холодной воды, так как она негативно сказывается на метаболизме, что может грозить появлением лишнего веса. Эксперты по питанию рекомендуют начинать день со стакана теплой воды.

Жареная и жирная пища также не подходит для завтрака. Для переваривания такой пищи организму потребуется много энергии, которая понадобится в начале рабочего дня. После такого плотного завтрака человека может тянуть ко сну. То же самое можно сказать и о наваристых супах или борщах.

Диетологи не советуют завтракать овощами и фруктами, в которых содержится много кислоты. Булочки или любая другая дрожжевая выпечка тоже не подойдут для первого приема пищи. Дело в том, что в них много быстрых углеводов, которые не представляют никакой пищевой ценности для организма. Мучные и кондитерские изделия часто приводят к вздутию живота, а содержащийся в них сахар негативным образом отразится на печени.

От готовых завтраков, которые представляют собой углеводную бомбу, стоит тоже отказаться.

Правильный завтрак — это сочетание сложных углеводов, белков, жиров и клетчатки. Сложные углеводы — это гречневая, пшеничная, овсяная крупы, бурый рис, фрукты и ягоды. Белки — это яйца, диетическое мясо, йогурты без сахара и добавок. В качестве жиров могут выступить авокадо, орехи и семена, льняное или оливковое растительное масло. А клетчатка — это листья салата и зелень.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»