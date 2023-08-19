Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком

Сегодня, 13:19

Image 16+
Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком
Фото из открытых источников

Некоторые продукты могут нанести вред фигуре и здоровью, если есть их на завтрак. По мнению диетологов, утром натощак нельзя пить кофе и апельсиновый сок, так как они обладают высокой кислотностью. Эти напитки будут кстати после основного приема пищи.

По утрам стоит отказаться от холодной воды, так как она негативно сказывается на метаболизме, что может грозить появлением лишнего веса. Эксперты по питанию рекомендуют начинать день со стакана теплой воды.

Жареная и жирная пища также не подходит для завтрака. Для переваривания такой пищи организму потребуется много энергии, которая понадобится в начале рабочего дня. После такого плотного завтрака человека может тянуть ко сну. То же самое можно сказать и о наваристых супах или борщах.

Диетологи не советуют завтракать овощами и фруктами, в которых содержится много кислоты. Булочки или любая другая дрожжевая выпечка тоже не подойдут для первого приема пищи. Дело в том, что в них много быстрых углеводов, которые не представляют никакой пищевой ценности для организма. Мучные и кондитерские изделия часто приводят к вздутию живота, а содержащийся в них сахар негативным образом отразится на печени.

От готовых завтраков, которые представляют собой углеводную бомбу, стоит тоже отказаться.

Правильный завтрак — это сочетание сложных углеводов, белков, жиров и клетчатки. Сложные углеводы — это гречневая, пшеничная, овсяная крупы, бурый рис, фрукты и ягоды. Белки — это яйца, диетическое мясо, йогурты без сахара и добавок. В качестве жиров могут выступить авокадо, орехи и семена, льняное или оливковое растительное масло. А клетчатка — это листья салата и зелень.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Апельсиновый сок по утрам приведет к проблемам с желудком

Сегодня, 13:19

Врач Яковлева назвала самые грязные места в доме

Сегодня, 11:14

В США три человека погибли после употребления коктейлей в ресторане

Сегодня, 08:14

Нутрициолог Кребель: Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета

19-08-2023, 13:59

РИАН: люди испытывают на себе вакцину от старости с помощью инъекций

19-08-2023, 11:44

Минздрав в РФ отправил в больницы перечень исчезнувших медпрепаратов

16-08-2023, 10:09

Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

15-08-2023, 18:04

Как помочь детям преодолеть школьную тревогу после каникул

15-08-2023, 17:44

В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени

15-08-2023, 17:44

Эксперт Кукс посоветовал в этом году покупать каштановый мед из-за его густоты и хорошей влажности

13-08-2023, 13:09

Эндокринолог Павлова посоветовала при депрессии и для ее предупреждения есть орехи

13-08-2023, 09:24

«Daily Mail»: добавки с электролитами и глюкозой способны помочь при похмелье

13-08-2023, 09:09

Организм засахаривается: Пять продуктов, которые забирают жизнь

12-08-2023, 13:24

Врачи спасли жизнь многодетной 26-летней свердловчанки

12-08-2023, 09:14

Онколог Марк Гадзиян сообщил, что кашель по утрам является тревожным симптомом

11-08-2023, 10:39

Назван способ борьбы с камнями в почках человека во время жары

10-08-2023, 00:14

Врач РФ Умнов рассказал, что литр водки в час может отправить человека на тот свет

8-08-2023, 16:49

Косметолог Карамышева: солярий уменьшает боль при псориазе

8-08-2023, 09:09

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

6-08-2023, 09:14

Чайный гриб комбуча помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете 2-го типа

6-08-2023, 09:04

Возможно, Вам будет интересно

«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей

«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей

19-08-2023, 10:54

0

Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...

Подробнее
Рыбак в Британии выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов

Рыбак в Британии выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов

Вчера, 08:09

0

В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...

Подробнее
Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

Сегодня, 10:49

0

Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...

Подробнее
К чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

К чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

18-08-2023, 16:14

0

Киев заявил, что не будет договариваться с Москвой по поводу продления соглашения о транспортировке газа из России в...

Подробнее
«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России

«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России

19-08-2023, 08:49

0

Истинная цель контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, является максимальное уничтожение живой силы ВС...

Подробнее
Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk близ побережья Сочи

Flightradar зафиксировал американский беспилотник RQ-4B Global Hawk близ побережья Сочи

18-08-2023, 20:54

0

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk снова работал в акватории Черного моря близ...

Подробнее

Новости партнеров