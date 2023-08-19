Врач Яковлева назвала самые грязные места в доме

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Дом или квартира может сверкать чистотой визуально, но грязные места в любом случае могут быть. Речь об инфекционной загрязненности жилых помещений. О том, где может подстерегать опасность, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач Светлана Яковлева.
Доктор настоятельно рекомендует избавиться от привычки ходить в ванной комнате босиком. Там на полу может обитать грибок. Как правило, он начинает появляться в местах, куда не проникает свет, но присутствует влажность. Контакт с грибковой инфекцией человеку грозит болезнями ногтей — онихомикозом.
В ванной комнате может образоваться плесень. Для здоровья человека ее опасность кроется в том, что она способна спровоцировать пневмонию или даже бронхиальную астму.
В уборной самым загрязненным местом является унитаз. Контакта открытых участков тела с его ободком лучше избегать.
Потенциальная опасность может подстерегать и на кухне. Там могут обитать и грибки, и плесень, и различные болезнетворные микроорганизмы.
Самая опасная зона на кухне — раковина. Возле нее так или иначе может появиться зона повышенной влажности — идеальная среда для размножения бактерий.
Светлана Яковлева посоветовала гражданам как можно чаще менять губки для мытья посуды, поскольку на них скапливаются микроорганизмы, а также не забывать на регулярной основе дезинфицировать ручку входной двери.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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