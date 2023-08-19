В США три человека погибли после употребления коктейлей в ресторане

В США три человека погибли и еще трое госпитализированы из-за того, что они отравились бактериями Listeria.

Все погибшие и пострадавшие посетили ресторан Frugals в Такоме (штат Вашингтон), пишет «МК». Бактерии, как уже удалось установить, были в молочных коктейлях, которые пили эти люди.

Представители здравоохранения выяснили, что персонал ресторана не следил должным образом за чистотой машин для приготовления мороженого.

Специалисты опасаются, что число случаев заражения может вырасти, поскольку листерия может поражать людей в течение 70 дней после употребления.

Стоит отметить, что госпитализированы шестеро пострадавших были с 27 февраля по 22 июля, и генетическая диагностика бактерий внутри молочных коктейлей показала, что это был один и тот же штамм Listeria.

При заражении этой бактерий развивается лихорадка, появляются мышечные боли. Могут возникать также различные желудочно-кишечные проблемы. Также при заражении листерией появляются головная боль, спутанность сознания и судороги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»