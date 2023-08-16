Нутрициолог Кребель: Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета

Сегодня, 13:59

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Нутрициолог Кребель: Ожирение увеличивает риск развития сахарного диабета
Фото из открытых источников

Избыточный вес является серьезной проблемой и повышает вероятность развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, суставов и легких. Фитнес-тренер Джулия Кребель отмечает, что при ожирении увеличивает риски развития сахарного диабета и других заболеваний. Из-за избыточного жира поджелудочная не может производить необходимое количество инсулина, который контролирует уровень сахара в крови. 

По словам тренера, ожирение оказывает напряжение на сердечно-сосудистую систему. Таким образом, при избыточном весе повышается давление, возникают сердечная недостаточность, аритмия и другие заболевания сердца. Ожирение может привести к жировому гепатозу, который прогрессирует до неалкогольной жировой болезни печени, что может перерасти в цирроз. 

Лишний вес сказывается на состоянии суставов, так как они быстрее изнашиваются из-за большой нагрузки. У людей с избыточной массой тела могут страдать легкие, что происходит из-за сниженной функциональности дыхательной системы. Накопленный в районе живота жир оказывает давление на диафрагму, что повышает риски возникновения обструктивного апноэ сна и других дыхательных заболеваний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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