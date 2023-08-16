РИАН: люди испытывают на себе вакцину от старости с помощью инъекций

Сегодня, 11:44

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РИАН: люди испытывают на себе вакцину от старости с помощью инъекций
Фото из открытых источников

Американские исследователи продолжают работу над «вакциной от старости» и, как заявила глава компании BioViva (США) Элизабет Пэрриш, эта вакцина уже помогла сократить ее биологический возраста вдвое.

Элизабет Пэрриш называет себя бизнесменом и биохакером, пишет РИА «Новости». Она увлеклась темой вечной молодости, когда искала способ помочь своему девятилетнему сыну после того как у него диагностировали диабет первого типа.

В поисках решения Пэрриш отправилась на конференцию по старению и там увлеклась этой темой. Она основала стартап BioViva. В рамках этого проекта изучается влияние на теломеры препарата из генома белка фоллистатина.

Считается, что если длину теломер сохранить, то организм не будет стареть. Элизабет утверждает, что за счет применения данного препарата теломеры в ее организме восстановились и сейчас ее биологический возраст составляет 25 лет. Чтобы добиться таких результатов, ей сделали более 100 инъекций препарата.

Но все же есть и противники теории о связи длины теломер со старением. В частности, ученые отмечают, что старение – это процесс, который происходит со всем организмом и вряд ли изменение длины теломер может существенно повлиять на него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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