Минздрав в РФ отправил в больницы перечень исчезнувших медпрепаратов

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В России из-за санкций не будут доступны около 200 наименований лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых.
Список этих препаратов Минздрав разослал по медицинским учреждениям, чтобы врачи больше не назначали их пациентам, пишет газета «Новые Известия».
В числе этих препаратов такие популярные средства как кетонал, АЦЦ, лазолван и другие. Но есть и препараты, без которых не могут обойтись онкологи, терапевты, наркологи.
Врачей эта новость шокировала. Ведь, к примеру, не было информации о том, что прекратятся поставки лекарств таких производителей как Teva (Израиль) и европейских Гедеон Рихтер, Sandoz, Novartis и др. Но они покинули российский рынок и врачи пытаются в панике найти замену тем препаратам, которые поставляли эти компании в РФ.
«Нам строго-настрого запрещено напрямую общаться с журналистами. И уже, тем более, сообщать СМИ о проблемах. Список от 27 июля? Видел, конечно. Он уже отозван. В любой момент опять что-то подобное пришлют. Шуму документ наделал много», — отметил один из врачей, попросив не называть его имя.
Медики говорят о том, что действительно многие препараты можно заменить российскими аналогами. Но зачастую эти препараты хуже переносятся либо действуют не так эффективно. Санкции продолжают влиять все больше на жизнь россиян.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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