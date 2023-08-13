Минздрав в РФ отправил в больницы перечень исчезнувших медпрепаратов

Сегодня, 10:09

Image 16+
Минздрав в РФ отправил в больницы перечень исчезнувших медпрепаратов
Фото из открытых источников

В России из-за санкций не будут доступны около 200 наименований лекарств, включенных в перечень жизненно необходимых.

Список этих препаратов Минздрав разослал по медицинским учреждениям, чтобы врачи больше не назначали их пациентам, пишет газета «Новые Известия».

В числе этих препаратов такие популярные средства как кетонал, АЦЦ, лазолван и другие. Но есть и препараты, без которых не могут обойтись онкологи, терапевты, наркологи.

Врачей эта новость шокировала. Ведь, к примеру, не было информации о том, что прекратятся поставки лекарств таких производителей как Teva (Израиль) и европейских Гедеон Рихтер, Sandoz, Novartis и др. Но они покинули российский рынок и врачи пытаются в панике найти замену тем препаратам, которые поставляли эти компании в РФ.

«Нам строго-настрого запрещено напрямую общаться с журналистами. И уже, тем более, сообщать СМИ о проблемах. Список от 27 июля? Видел, конечно. Он уже отозван. В любой момент опять что-то подобное пришлют. Шуму документ наделал много», — отметил один из врачей, попросив не называть его имя.

Медики говорят о том, что действительно многие препараты можно заменить российскими аналогами. Но зачастую эти препараты хуже переносятся либо действуют не так эффективно. Санкции продолжают влиять все больше на жизнь россиян.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

Вчера, 18:04

Как помочь детям преодолеть школьную тревогу после каникул

Вчера, 17:44

В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени

Вчера, 17:44

Эксперт Кукс посоветовал в этом году покупать каштановый мед из-за его густоты и хорошей влажности

13-08-2023, 13:09

Эндокринолог Павлова посоветовала при депрессии и для ее предупреждения есть орехи

13-08-2023, 09:24

«Daily Mail»: добавки с электролитами и глюкозой способны помочь при похмелье

13-08-2023, 09:09

Организм засахаривается: Пять продуктов, которые забирают жизнь

12-08-2023, 13:24

Врачи спасли жизнь многодетной 26-летней свердловчанки

12-08-2023, 09:14

Онколог Марк Гадзиян сообщил, что кашель по утрам является тревожным симптомом

11-08-2023, 10:39

Назван способ борьбы с камнями в почках человека во время жары

10-08-2023, 00:14

Врач РФ Умнов рассказал, что литр водки в час может отправить человека на тот свет

8-08-2023, 16:49

Косметолог Карамышева: солярий уменьшает боль при псориазе

8-08-2023, 09:09

Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

6-08-2023, 09:14

Чайный гриб комбуча помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете 2-го типа

6-08-2023, 09:04

Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Василиса Пономарева назвала простое блюдо

5-08-2023, 10:44

RG.RU: врач РФ Гадзиян рассказал о самой вредной еде с трансжирами и сахаром

4-08-2023, 09:39

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

2-08-2023, 09:09

«The Lancet» информирует, что устранение трёх факторов снизит риск болей в спине на 39%

1-08-2023, 22:14

В США 2 человека погибли от поедающей мозг амебы

1-08-2023, 17:19

Врач Водовозов предупредил, что некоторые лекарства провоцируют солнечные ожоги

31-07-2023, 14:14

Возможно, Вам будет интересно

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Эксперт Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

14-08-2023, 11:34

0

Военный эксперт, политический консультант Госдепа и Минобороны США Эдвард Люттвак во время эфира на телеканале РБК...

Подробнее
СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

Вчера, 09:19

0

Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...

Подробнее
В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

14-08-2023, 15:44

0

В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в...

Подробнее
«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи

14-08-2023, 23:34

0

В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...

Подробнее
Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

Житель Курганской области, участвующий в СВО, рассказал о стрессе на фронте

14-08-2023, 07:44

0

О службе в зоне проведения «военной спецоперации» рассказал житель Курганской области. Мужчина поделился с...

Подробнее
РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

РИАН: В Польше назвали главного врага, и это не Россия

14-08-2023, 09:34

0

В Варшаве заподозрили союзников в стремлении сменить власть в Польше. Там считают, что политика страны мешает планам...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров