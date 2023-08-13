В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени

Сегодня, 17:44

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В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени
Фото из открытых источников

Революция в трансплантологии: первый роботизированный пересадочный проект в США

Команда хирургов из Медицинской школы Вашингтонского университета впервые в США успешно провела трансплантацию печени с помощью робота. Пациент вернулся к активной жизни, включая занятия гольфом, всего через месяц после операции.

Пациент, мужчина в возрасте около 60 лет, страдающий от рака печени и цирроза на фоне инфекции гепатитом C, быстро восстановился после хирургического вмешательства, сообщает «MedNovelty».

Д-р Мария Мажелла Дойл, руководитель программы трансплантации печени WUSM, выразила свою радость по поводу применения новых технологий, утверждая, что это значительный прорыв в области трансплантации печени.

Роботизированная операция уникальна: врач управляет роботом через консоль, оснащенную джойстиками, позволяя роботу производить чрезвычайно точные движения. В прошлом роботизированные операции по трансплантации печени были частичными или комбинированными с традиционными методами.

Эта операция стала первой, где оба этапа (удаление больной печени и имплантация донорской) были выполнены исключительно роботом.

Обычные трансплантации печени требуют значительного хирургического вмешательства. Но в этом случае был сделан всего один разрез длиной около 15-18 см.

Команда начала свой путь с роботизированных операций по пересадке почки, затем успешно перешла к полноценным роботизированным трансплантациям печени.

Д-р Адил Хан, лидер команды, поделился своим опытом работы с роботизированными операциями и отметил значительные успехи в различных областях хирургии. Команда, которую он возглавляет, продолжает развивать и совершенствовать свои методы, расширяя круг услуг для пациентов не только в Миссури, но и за его пределами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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