В США успешно провели первую роботизированную пересадку печени

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Команда хирургов из Медицинской школы Вашингтонского университета впервые в США успешно провела трансплантацию печени с помощью робота. Пациент вернулся к активной жизни, включая занятия гольфом, всего через месяц после операции.
Пациент, мужчина в возрасте около 60 лет, страдающий от рака печени и цирроза на фоне инфекции гепатитом C, быстро восстановился после хирургического вмешательства, сообщает «MedNovelty».
Д-р Мария Мажелла Дойл, руководитель программы трансплантации печени WUSM, выразила свою радость по поводу применения новых технологий, утверждая, что это значительный прорыв в области трансплантации печени.
Роботизированная операция уникальна: врач управляет роботом через консоль, оснащенную джойстиками, позволяя роботу производить чрезвычайно точные движения. В прошлом роботизированные операции по трансплантации печени были частичными или комбинированными с традиционными методами.
Эта операция стала первой, где оба этапа (удаление больной печени и имплантация донорской) были выполнены исключительно роботом.
Обычные трансплантации печени требуют значительного хирургического вмешательства. Но в этом случае был сделан всего один разрез длиной около 15-18 см.
Команда начала свой путь с роботизированных операций по пересадке почки, затем успешно перешла к полноценным роботизированным трансплантациям печени.
Д-р Адил Хан, лидер команды, поделился своим опытом работы с роботизированными операциями и отметил значительные успехи в различных областях хирургии. Команда, которую он возглавляет, продолжает развивать и совершенствовать свои методы, расширяя круг услуг для пациентов не только в Миссури, но и за его пределами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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