Как помочь детям преодолеть школьную тревогу после каникул

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Возвращение в школу после длительных летних каникул - это волнующий момент как для детей, так и для их родителей и опекунов. Однако некоторые ученики переживают из-за опасений и страхов, связанных со школьной жизнью. Издание «MedNovelty» приводит мнение доктора Стивена Уайтсайда, детского психолога из клиники Майо, который предлагает четыре совета, как помочь детям справиться с этой тревогой.
Если ребенок задает много вопросов о том, что будет или не будет в школе, это может быть признаком тревоги. В таких случаях помогает создание четкого плана. Главное - объяснить ребенку, что переживать из-за изменений - это нормально, и вместе можно все преодолеть, следуя заранее продуманному плану.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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