Как помочь детям преодолеть школьную тревогу после каникул

Возвращение в школу после длительных летних каникул - это волнующий момент как для детей, так и для их родителей и опекунов. Однако некоторые ученики переживают из-за опасений и страхов, связанных со школьной жизнью. Издание «MedNovelty» приводит мнение доктора Стивена Уайтсайда, детского психолога из клиники Майо, который предлагает четыре совета, как помочь детям справиться с этой тревогой.

Быть спокойным и доброжелательным. Когда дети чувствуют себя нервно, они могут проявлять свою тревогу через капризы или раздражительность, направляя эти эмоции на родителей - для них это безопасное пространство. Социализация перед учебой. Некоторым детям может быть страшно общаться с сверстниками после длительного перерыва. Доктор Уайтсайд советует организовать встречи с друзьями до начала учебного года. Ведь общение с знакомыми лицами может значительно помочь. Избегайте избегания. Решение избегать чего-либо из-за сложности или потому что это может быть "слишком" для ребенка, может привести к ухудшению ситуации в будущем. Заботьтесь о здоровом образе жизни. Правильный сон, хорошее питание, ограниченное время у экранов и физическая активность делают детей счастливее и здоровее. Как отметил доктор Уайтсайд, когда мы чувствуем себя хорошо, страхи и опасения управляются легче.

Если ребенок задает много вопросов о том, что будет или не будет в школе, это может быть признаком тревоги. В таких случаях помогает создание четкого плана. Главное - объяснить ребенку, что переживать из-за изменений - это нормально, и вместе можно все преодолеть, следуя заранее продуманному плану.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»