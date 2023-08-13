Микрозелень и зрелые овощи предотвращают набор веса

Микрозелень и зрелые овощи имеют различные питательные профили, однако обе категории могут помочь в предотвращении набора веса.

Микрозелень, молодые растения, выращенные дома, приобрели репутацию здорового продукта. Тем не менее, до сих пор мало известно о их питательной ценности. Исследователи из Университета Мэриленда и Сельскохозяйственной службы исследований США решили узнать больше о микрозелени и её воздействии на организм по сравнению со зрелыми овощами, сообщает издание «MedNovelty».

Первыми объектами исследования стали молодая и зрелая капуста. Обе формы капусты помогали предотвращать набор веса у мышей, питающихся жирной диетой. Однако питательный профиль капусты меняется с возрастом. Микрозелень оказалась богаче веществами, такими как глюкозинолаты, которые, возможно, защищают от рака.

Затем ученые обратили внимание на капусту кале. Молодые растения содержат в пять раз больше глюкозинолатов, чем зрелые. Этот паттерн подтвержден и для других крестоцветных овощей.

Наиболее интересным открытием стало то, что обе формы кале оказались эффективными в предотвращении набора веса у мышей на жирной диете. Потребление кале, независимо от степени его зрелости, способствует разнообразию кишечной микрофлоры. Такое разнообразие, как известно, связано с лучшим здоровьем.

В будущем ученые планируют изучить воздействие других крестоцветных растений на здоровье. Открытия могут помочь тем, кто ищет альтернативные вкусы, сохранив полезные свойства продуктов.

Также, возможно, удастся создать сорта овощей с меньшим содержанием горьких веществ, при этом сохраняя их пользу для здоровья.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»