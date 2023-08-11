Эксперт Кукс посоветовал в этом году покупать каштановый мед из-за его густоты и хорошей влажности

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Летом 2023 года эксперты рекомендуют покупать каштановый мед. Его достоинство в том, что он очень густой и с хорошей влажностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президент межрегионального союза пчеловодов России Александра Кукса.
По его словам, каштановый мед намного дороже, нежели луговой или степной. Стоимость на него стартует от 200 рублей всего лишь за 100 граммов. И это при том, что обычный мед можно приобрести по 300-350 за целый килограмм.
Каштановый мед сложно перепутать с каким-то другим. Особенно в этом году — в нем от 80 до 90% нектара. Такого сбора, как в 2023-ем, не было в последние пять-семь лет. Однако из-за небольшого сбора цены на него сформировались немаленькие.
«Каштановый мед терпкий, горький, у него насыщенный вкус, его не спутаешь ни с чем», — заключил Кукс.
Напомним, сейчас в музее-заповеднике «Коломенское» проходит Всероссийская ярмарка меда.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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