Эндокринолог Павлова посоветовала при депрессии и для ее предупреждения есть орехи

Орехи — кладезь полезных веществ. Всем известно, что они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, на мозг, улучшая его работу, в том числе когнитивные функции. Однако немногие знают, что продукт незаменим при депрессии. Также он может служить профилактикой данного заболевания. О малоизвестном свойстве орехов рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

По словам врача, людям с поставленным диагнозом «депрессия» непременно стоит включить орехи в свой рацион — в качестве дополнения к лекарственным препаратам, назначенным психиатром. Остальным можно употреблять их в качестве профилактического средства.

При этом увлекаться орехами не стоит — необходимо знать меру.

Павлова сделала отсылку к исследованиям ученых. В соответствии с ними, 30 граммов орехов в день способны снизить риск развития депрессии у взрослых на 17 процентов.

«Причём неважно, арахис это, кешью или что-то другое, солёные они, жареные или необработанные. Положительный эффект наблюдался в любом случае, благодаря противовоспалительному и антиоксидантному воздействию орехов на мозг человека», — пояснила врач.

Павлова советует съедать в день по 20 штучек миндаля либо 10 штучек арахиса, либо 30 фисташек, передает «Krym.News».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»