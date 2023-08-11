«Daily Mail»: добавки с электролитами и глюкозой способны помочь при похмелье

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Алкогольные возлияния вечером оборачиваются ужасным похмельем утром. Люди, которые позволили себе лишнего во время застолья, жалуются на повышенную жажду, сухость во рту, сильную головную боль и другую, не очень приятную симптоматику, например, рвотные позывы. Добавки с электролитами и глюкозой могут помочь в восстановлении организма, столкнувшегося с похмельем. Об этом заявил представитель британской Ассоциации диетологов Крис Кашин в беседе с «Daily Mail».
Речь в первую очередь о широко представленных в аптеках шипучих таблетках с электролитами (натрием и калием, магнием и цинком). Они очень быстро оказывают положительное воздействие, поскольку помогают организму эффективно усваивать жидкость.
Диетолог из клиники Флит-Стрит Рут Кандер рассказала, что в случае отсутствия таких добавок под рукой и невозможности приобрести их прямо сейчас, можно воспользоваться домашней альтернативой. Следует щепотку соли разбавить в стакане воды и выпить. Эффект будет почти таким же.
В целом добавление небольшого количества глюкозы, а еще калия и натрия лучше всего подходит для быстрой регидратации, передает «Глас.ру».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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