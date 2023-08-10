Организм засахаривается: Пять продуктов, которые забирают жизнь

Кардиолог Анна Кореневич рассказала об опасности сахарного диабета для сердечно-сосудистой системы. В своем канале в Telegram кандидат медицинских наук написала, что люди с диабетом в большей степени рискуют получить инфаркт, чем пациенты, у которых уже был один инфаркт. Для того чтобы избежать развития диабета, следует наладить питание. Прежде всего, стоит сократить в рационе количество рафинированных углеводов. Это белый рис, хлебобулочные изделия, сладости, консервы, колбасы, сосиски и полуфабрикаты.

Вредные продукты способствуют повышению уровня глюкозы в крови, что приводит к разрушению белков и окислению, а также к засахариванию. Таким образом, происходит разрушение тканей и органов, что чревато сокращением продолжительности жизни.

В рационе должно быть больше цельнозерновых продуктов, овощей, орехов и фруктов. Чтобы избавиться от уже приобретенного диабета без приема препаратов, следует вести активный образ жизни и наладить сон. Доктор упомянула, что в 70% случаев развития диабета — это следствие несбалансированного питания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»