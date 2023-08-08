Онколог Марк Гадзиян сообщил, что кашель по утрам является тревожным симптомом

Сегодня, 10:39

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Онколог Марк Гадзиян сообщил, что кашель по утрам является тревожным симптомом
Фото из открытых источников

Врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян предупредил об опасном симптоме, который нельзя игнорировать.

Он отметил, что крайне важно сразу же обратиться к врачу, если появился сильный кашель по утрам. В своем Telegram-канале он отметил, что особо опасен кашель, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается.

По словам врача, этот симптом часто многие игнорируют. При том, что такой симптом может указывать на онкологию, либо быть одним из проявлений коронавирусной инфекции. Он добавил, что также такой кашель может появляться при заболеваниях легких и сердца.

Если утренний кашель сопровождается изжогой, диареей, головными болями, которые не снимаются лекарствами, то стоит задуматься о визите к врачу и важно совершить его как можно быстрее, поскольку любое заболевание проще лечить, если выявить его на ранней стадии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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