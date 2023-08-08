Назван способ борьбы с камнями в почках человека во время жары

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Недостаток воды в организме в жару чреват опасными последствиями. Об этом сообщает издание «Общественная служба новостей», ссылаясь на «South Florida Sun Sentinel».
От разных специалистов можно услышать разные мнения по поводу ежедневной нормы воды для человека. Вместе с тем по некоторым характерным признакам можно определить, есть ли недостаток воды в организме. По словам американского уролога доктора Рэймонда Дж. Левейли, дефицит воды способствует появлению камней в почках: повышенная температура воздуха приводит к быстрому обезвоживанию организма, а от этого могут образовываться камни.
Более того, подобному риску подвержены и те, кто спасается от жары под кондиционером, поскольку влага из кожи все равно продолжает усиленно испаряться.
Чтобы не допустить развития обезвоживания, Левейли советует пить достаточно воды, особенно в жаркую погоду. А определить «свою» норму можно по степени потоотделения и количеству мочи. Врач отметил, что мочи за сутки должно быть примерно 2 литра.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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