Врач РФ Умнов рассказал, что литр водки в час может отправить человека на тот свет

Россияне вывозят выселенных из турецкого отеля детей за собственные деньги
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Хирург Александр Умнов сообщил о том, что если выпить литр водки за час, то можно умереть.
По его словам, этиловый спирт моментально отравляет организм. Печень может переработать и нейтрализовать менее 120 мл спирта, остальной объем проходит через ферменты печени нетронутым и отравляет ткани, передает Лайф.
Если за час выпить литр водки, то такая доза алкоголя заставит температуру тела снизиться, пульс учащается, сознание становится путаным. Человек не сможет ходить и связно разговаривать. У него могут появиться галлюцинации.
При алкогольном отравлении Умнов советует дать человеку 20 таблеток активированного угля и вывести алкоголь при помощи содового раствора. Для приготовления содового раствора необходимо растворить чайную ложку соды в литре воды.
Пострадавшего следует напоить сладким чаем и уложить его на бок, чтобы он, если будет рвота, не захлебнулся рвотными массами.
При тяжелом отравлении важно сразу же обратиться за медицинской помощью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
4 августа отдыхающие детского лагеря «Колибри Тур» вынужденно покинули отель Omorfi Garden Resort. 2 августа в этом...Подробнее
Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество....Подробнее
Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...Подробнее
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края компания молодых людей жестоко избила местного жителя, принимавшего...Подробнее
Внешние факторы оказывают серьезное влияние на курс рубля. Эксперты в своих прогнозах оптимизмом не сияют. Некоторые из...Подробнее
Российскую экономику ждут масштабные изменения, спровоцированные ослаблением рубля и инфляцией. Об этом пишет РИА...Подробнее