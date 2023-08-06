Врач РФ Умнов рассказал, что литр водки в час может отправить человека на тот свет

Хирург Александр Умнов сообщил о том, что если выпить литр водки за час, то можно умереть.

По его словам, этиловый спирт моментально отравляет организм. Печень может переработать и нейтрализовать менее 120 мл спирта, остальной объем проходит через ферменты печени нетронутым и отравляет ткани, передает Лайф.

Если за час выпить литр водки, то такая доза алкоголя заставит температуру тела снизиться, пульс учащается, сознание становится путаным. Человек не сможет ходить и связно разговаривать. У него могут появиться галлюцинации.

При алкогольном отравлении Умнов советует дать человеку 20 таблеток активированного угля и вывести алкоголь при помощи содового раствора. Для приготовления содового раствора необходимо растворить чайную ложку соды в литре воды.

Пострадавшего следует напоить сладким чаем и уложить его на бок, чтобы он, если будет рвота, не захлебнулся рвотными массами.

При тяжелом отравлении важно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»