Косметолог Карамышева: солярий уменьшает боль при псориазе

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Косметолог Татьяна Карамышева поделилась советом с гражданами, которые страдают таким заболеванием, как псориаз.
Летом такие люди чаще всего испытывают дискомфорт, поскольку не могут, в отличие от других, носить открытую одежду и даже в жару вынуждены ходить в брюках и кофтах с длинными рукавами.
На помощь в таком случае придет солярий, говорит врач-косметолог. Искусственный загар обладает неплохим маскирующим эффектом и делает бляшки практически невидимыми. Кроме того, солярий поможет снизить болезненные ощущения.
Световая терапия позволяет ускорить и процесс заживления в силу своего подсушивающего эффекта.
Однако, подчеркнула Карамышева, важно соблюдать правила при посещении солярия.
Загорать лучше курсом 20-30 дней, не чаще одного раза в два дня. Продолжительность сеанса не должна превышать 5-6 минут.
И самый важный момент — посещение солярия при псориазе возможно исключительно в период ремиссии, но ни в коем случае не при обострении, пишет «Газета.Ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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