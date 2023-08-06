Косметолог Карамышева: солярий уменьшает боль при псориазе

Сегодня, 09:09

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Косметолог Карамышева: солярий уменьшает боль при псориазе
Фото из открытых источников

Косметолог Татьяна Карамышева поделилась советом с гражданами, которые страдают таким заболеванием, как псориаз.

Летом такие люди чаще всего испытывают дискомфорт, поскольку не могут, в отличие от других, носить открытую одежду и даже в жару вынуждены ходить в брюках и кофтах с длинными рукавами.

На помощь в таком случае придет солярий, говорит врач-косметолог. Искусственный загар обладает неплохим маскирующим эффектом и делает бляшки практически невидимыми. Кроме того, солярий поможет снизить болезненные ощущения.

Световая терапия позволяет ускорить и процесс заживления в силу своего подсушивающего эффекта.

Однако, подчеркнула Карамышева, важно соблюдать правила при посещении солярия.

Загорать лучше курсом 20-30 дней, не чаще одного раза в два дня. Продолжительность сеанса не должна превышать 5-6 минут.

И самый важный момент — посещение солярия при псориазе возможно исключительно в период ремиссии, но ни в коем случае не при обострении, пишет «Газета.Ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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