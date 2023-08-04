Дерматолог Галлямова: мешки под глазами появляются при болезнях и особенностях питания

Мешки под глазами могут быть не только эстетической проблемой. Причин, почему они появились, может быть множество. Поэтому для того, чтобы избавиться от мешков, непременно следует выяснить природу их появления.

Дерматолог Юлия Галлямова в эфире Sputnik сообщила, что отечность под глазами может быть индикатором некоторых заболеваний. Но чаще всего этот признак сигнализирует о неправильном питании. Например, об употреблении большого количества соли (в том числе соленых блюд). Все знают, что она способна задерживать жидкость в организме, но все равно не могут решиться серьезно уменьшить ее потребление.

Не меньший вред наносят красоте и булочки, всевозможные десерты, нарушение питьевого режима.

«Поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже способны спровоцировать отеки. Сейчас бич номер один — это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это приводит к отекам», — пояснила медик.

В то же время отеки, которые появились вследствие неправильного питания, являются явлением временным и, как правило, быстро сходят — примерно к обеду.

Но если мешки под глазами держатся в течение дня и так повторяется ежедневно, это весомый повод обратиться к врачу и пройти обследование.

В некоторых случаев от отечности можно избавиться только путем обращения к пластическим хирургам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»