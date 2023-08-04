Чайный гриб комбуча помогает контролировать уровень сахара в крови при диабете 2-го типа

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Чайный гриб комбуча обладает массой полезных свойств. Это богатый пробиотиками ферментированный чай, который способствует нормализации работы ЖКТ. В ряде стран чайный гриб, содержащий огромное количество органических кислот, а также ферменты, липиды, пробиотики, природные антибиотики, хлорофилл, глюкозу, фруктозу, сахарозу, витамины, гликозиды и минеральные вещества, используют как универсальное средство для поддержания красоты.
Недавно ученые решили узнать, помогает ли комбуча снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа, при котором организм испытывает трудности с производством или использованием инсулина. В США это заболевание выявлено у миллионов людей. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), диабет второго типа является восьмой по смертности причиной в стране.
В ходе исследования сотрудники Школы здоровья Университета Джорджтауна в Вашингтоне проверили, насколько эффективен чай из Китая, проходящий ферментацию с помощью бактерий и дрожжей, при повышении сахара в крови.
Участники исследования должны были пить этот напиток каждый день. Исследование длилось в течение восьми недель с перерывом. В итоге ученые выяснили — чтобы снизить уровень сахара в крови до еды достаточно всего четырех недель употребления комбучи. Как оказалось, благодаря употреблению китайского чая средние показатели уровня глюкозы снизились с 164 до 116 мг/дл, что приближается к нормальным показателям перед приемом пищи — 80-130 мг/дл.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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