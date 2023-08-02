Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Василиса Пономарева назвала простое блюдо

Сегодня, 10:44

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Что съесть на завтрак, чтобы снизить холестерин: Диетолог Василиса Пономарева назвала простое блюдо
Фото из открытых источников

Овсяная каша на завтрак поможет снизить уровень холестерина. Об этом рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева, пишет «Медик-Форум».

Она напомнила, что высокий уровень холестерина может быть вызван несколькими факторами образа жизни, в том числе неправильным питанием. По ее словам, крайне важно, чтобы организм получал клетчатку, тогда и уровень холестерина будет в норме.

«Увеличьте потребление растворимой клетчатки до 30 граммов в день. Растворимая клетчатка увеличивает объем рациона и помогает поддерживать его регулярность, уменьшая запоры, и чем больше у вас дефекаций, тем больше детоксицируется печень. Высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, поскольку холестерин удаляется из организма через печень», — рассказала эксперт.

Поэтому на завтра можно есть овес, ячмень, коричневый рис, брокколи, капусту и темно-зеленые листовые овощи.

Что же касается овса, то в нем содержится бета-глюкан. Это одна из разновидностей клетчатки которая помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности и липидов. Но важно учитывать, что чем менее обработан овес, тем больше в нем содержится бета-глюканов. Поэтому каши следует готовить из овсяного зерна, а не из хлопьев быстрого приготовления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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