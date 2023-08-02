RG.RU: врач РФ Гадзиян рассказал о самой вредной еде с трансжирами и сахаром

Не все продукты, которые производители заявляют как продукты «ЗОЖ», на самом деле полезные. Об этом рассказал в своем Telegram-канале Марк Гадзиян.

Он сообщил, что нередко в составе продуктов, маскирующихся «под ЗОЖ», есть ингредиенты, которые являются вредными.

Например, к таким продуктам он отнес почти все продукты, на которых производители указывают «без жира» или «низкое содержание жиров». По его словам, в этих продуктах много сахара, который добавляют, чтобы улучшить вкусовые качества.

То же самое касается магазинных заправок для салатов. В них содержатся химические добавки, растительное масло, сахар и трансжиры, которые сводят к нулю всю пользу овощей, добавил специалист.

Также лучше отказаться от сухих завтраков, в которых тоже много различных добавок и сахара.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»