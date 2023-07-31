Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной

Сегодня, 09:09

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Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова считают, что реформа пенсионных накоплений оказалась неудачной
Фото из открытых источников

Эксперты РАНХиГС Александр Абрамов и Мария Чернова рассказали о негативных последствиях пенсионной реформы.

Они сообщили в статье «Инвестирование пенсионных накоплений в России: результаты и уроки», опубликованную в научном журнале «Экономическая политика» о том, что пенсионная реформа плохо сказалась на системе формирования пенсионных накоплений, пишет РБК.

По их мнению, более правильным и эффективным было введение накопительной пенсии, которое приняли в 2002 году. Такая система могла действительно помочь прийти к росту благосостояния будущих пенсионеров.

Но последующие изменения пенсионной реформы привели к тому, что ее результаты оказались неудовлетворительными.

Причиной провала реформы эксперты считают то, что государство больше занималось стабильностью традиционной солидарной пенсионной системы. А необходимо было больше уделять внимания развитию обязательных пенсионных накоплений.

Введенные изменения, в том числе повышение пенсионного возраста, перераспределения взносов с накопительной пенсии на финансирование страховой в итоге провалило идею о формировании новой системы пенсионных накоплений и подорвало доверие населения к ним.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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