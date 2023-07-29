«The Lancet» информирует, что устранение трёх факторов снизит риск болей в спине на 39%

Сегодня, 22:14

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«The Lancet» информирует, что устранение трёх факторов снизит риск болей в спине на 39%
Фото из открытых источников

Научные исследователи из Соединенных Штатов Америки и Австралии выявили определённую зависимость: полный отказ от курения, снижение веса и организация эргономичного рабочего места могут на 39% уменьшить риск развития хронической боли в пояснице. Медицинские специалисты сделали анализ свыше 500 научных работ за период с 1980 по 2019 год. 

Как свидетельствуют прогнозы учёных, к 2050 году ориентировочно 843 миллиона человек на всём земном шаре будут страдать от хронической боли в спине. Эксперты акцентируют внимание на том, что необходимо продолжать исследования для поиска эффективных методов борьбы с этой проблемой. Медики объяснили — курение нарушает микроциркуляцию крови в позвоночнике, ослабляя кости. 

Избыточный вес приводит к развитию воспалительных процессов и повышает риск травм. Неудобное рабочее место приводит к неправильной осанке, напряжению и болям в спине. Врач-невролог Екатерина Сивоконева объяснила, почему болят спина и шея по утрам. Медик отметила, что болевые ощущения могут начаться на фоне инфекционных заболеваний, аутоиммунной патологии, эндокринных нарушений и новообразований. Об этом сегодня сообщают корреспонденты новостного сетевого портала «Ридус».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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