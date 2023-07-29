В США 2 человека погибли от поедающей мозг амебы

Сегодня, 17:19

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В США 2 человека погибли от поедающей мозг амебы
Фото из открытых источников

Жертвой микроорганизма, поедающего мозг, стали уже два американца. Об этом сообщает издание Pravda.Ru, ссылаясь на британский таблоид Sun.

Крайне редкая, но от того не менее опасная инфекция, которую вызывают амебы Naegleria fowleri, погубила уже минимум двоих человек. Известно, что до этого жертвы искупались в зараженных микроорганизмом пресноводных водоемах. Так, недавно смерть человека, спровоцированную патогеном Naegleria fowleri, зарегистрировали в штате Джорджия (США), а до этого — в Неваде, и это был двухлетний ребенок.

Naegleria fowleri прозвали «амебой, поедающая мозг», поскольку она инфицирует головной мозг. Ученые отмечают, что амеба попадает в организм с зараженной водой через нос, распространяется по нервам и попадает в мозг. Там она начинает размножаться и параллельно разрушать ткани этого органа.

Как правило, исход подобного заражения — летальный. По данным Центра по контролю за заболеваниями, с 1962 года в США было выявлено 157 случаев инфицирования Naegleria fowler и только четверо человек после этого выжили.

Эксперты призывают быть острожными при купаниях и особенно нырянии в пресных водоемах, особенно с теплой водой. Но иногда заразиться можно и в плохо хлорированных бассейнах или при употреблении загрязненной водопроводной воды. Отмечается, что в группе риска находятся молодые люди.

Симптомы заражения амебой проявляются поэтапно: сначала сильно болит голова в области лба, поднимается высокая температура, есть тошнота и рвота. Потом присоединяются еще более серьезные симптомы, в том числе припадки, изменения психического состояния, галлюцинации и возможная кома. Если выявить заболевание на раннем этапе, то есть шанс выздороветь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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