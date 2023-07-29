Врач Водовозов предупредил, что некоторые лекарства провоцируют солнечные ожоги

Сегодня, 14:14

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Врач Водовозов предупредил, что некоторые лекарства провоцируют солнечные ожоги
Фото из открытых источников

Определенные лекарственные препараты способны спровоцировать довольно необычную реакцию организма на ультрафиолетовое излучение. По внешним проявлениям она напоминает аллергию, сообщил в эфире Sputnik терапевт Алексей Водовозов.

«Например, возможны ожоги, вплоть до появления волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было», – пояснил врач.

По информации Водовозова, подобная реакция на солнце, согласно статистике, встречается всего у одного процента населения планеты. И тем не менее, это десятки миллионов людей.

«И главное, мы не можем предсказать, кому «повезет», — добавил Водовозов.

Фотосенсибилизирующим эффектом могут обладать некоторые лекарства — всем известный ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства, тетрациклины, статины, оральные контрацептивы.

Чтобы не было неприятного сюрприза при приеме солнечных ванн, людям, которые принимают эти и любые другие лекарства, непременно стоит внимательно изучить инструкцию.

Если препарат способен спровоцировать такую «аллергию» на солнце, следует позаботиться о соблюдении мер предосторожности. В частности, передвигаться в тени, носить головные уборы и солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные кремы с SPF 30, но лучше 50. В период с 11 часов дня до 16, когда солнце особенно активное, надо беречься.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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