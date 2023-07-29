Врач Водовозов предупредил, что некоторые лекарства провоцируют солнечные ожоги

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Определенные лекарственные препараты способны спровоцировать довольно необычную реакцию организма на ультрафиолетовое излучение. По внешним проявлениям она напоминает аллергию, сообщил в эфире Sputnik терапевт Алексей Водовозов.
«Например, возможны ожоги, вплоть до появления волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было», – пояснил врач.
По информации Водовозова, подобная реакция на солнце, согласно статистике, встречается всего у одного процента населения планеты. И тем не менее, это десятки миллионов людей.
«И главное, мы не можем предсказать, кому «повезет», — добавил Водовозов.
Фотосенсибилизирующим эффектом могут обладать некоторые лекарства — всем известный ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства, тетрациклины, статины, оральные контрацептивы.
Чтобы не было неприятного сюрприза при приеме солнечных ванн, людям, которые принимают эти и любые другие лекарства, непременно стоит внимательно изучить инструкцию.
Если препарат способен спровоцировать такую «аллергию» на солнце, следует позаботиться о соблюдении мер предосторожности. В частности, передвигаться в тени, носить головные уборы и солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные кремы с SPF 30, но лучше 50. В период с 11 часов дня до 16, когда солнце особенно активное, надо беречься.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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