Врач Водовозов предупредил, что некоторые лекарства провоцируют солнечные ожоги

Определенные лекарственные препараты способны спровоцировать довольно необычную реакцию организма на ультрафиолетовое излучение. По внешним проявлениям она напоминает аллергию, сообщил в эфире Sputnik терапевт Алексей Водовозов.

«Например, возможны ожоги, вплоть до появления волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было», – пояснил врач.

По информации Водовозова, подобная реакция на солнце, согласно статистике, встречается всего у одного процента населения планеты. И тем не менее, это десятки миллионов людей.

«И главное, мы не можем предсказать, кому «повезет», — добавил Водовозов.

Фотосенсибилизирующим эффектом могут обладать некоторые лекарства — всем известный ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства, тетрациклины, статины, оральные контрацептивы.

Чтобы не было неприятного сюрприза при приеме солнечных ванн, людям, которые принимают эти и любые другие лекарства, непременно стоит внимательно изучить инструкцию.

Если препарат способен спровоцировать такую «аллергию» на солнце, следует позаботиться о соблюдении мер предосторожности. В частности, передвигаться в тени, носить головные уборы и солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные кремы с SPF 30, но лучше 50. В период с 11 часов дня до 16, когда солнце особенно активное, надо беречься.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»