Врач РФ Кутушов заявил, что сахар делает кровь густой и хуже жирного и копченого

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, какие продукты сжижают кровь.

В своем ТГ-канале он отметил, что при сгущении крови возникают риски многих заболеваний. В частности, повышается вероятность развития варикоза, тромбофлебита, а также болезней сердца и сосудов, вплоть до инфаркта.

Эксперт не рекомендует копчености, жирное мясо, бананы, картофель, а также продукты с большим количеством витамина К. Также следует исключить из рациона сахар, который, к слову, в скрытом виде присутствует во многих продуктах.

По словам эксперта, при употреблении сахара в организме растет выработка липидных соединений, из-за чего повышается риск тромбозов и различных воспалительных процессов.

Поэтому крайне важно следить за питанием, отметит Кутушов, добавив, что рацион должен быть здоровым в любом возрасте.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»