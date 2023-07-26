Терапевт РФ Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии

Сегодня, 16:24

Image 16+
Терапевт РФ Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии
Фото из открытых источников

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о том, почему не стоит заниматься самолечением.

В беседе с изданием «Москва 24» она отметила, что аритмия – это опасное состояние, которое нельзя игнорировать. Если возникли перебои в работе сердца, то следует обратиться к врачу. Нельзя заниматься самолечением, прислушиваться к советам друзей, родных или соседей.

Аритмия – это состояние, которое требует консультации специалиста. И если она проявилась, необходимо избегать интенсивных физических нагрузок.

«Если у вас сердце бьется неравномерно и вы не были у врача, не нужно бегать на дорожке или совершать какую-то другую физическую нагрузку», — сказала Романенко.

Эксперт отметила, что провоцировать нарушение сердечного ритма могут алкоголь и курение. Поэтому людям, у которых есть проблемы с сосудами, не стоит курить или злоупотреблять спиртным. Также важно следить за питанием, соблюдать режим дня и избегать стрессовых ситуаций, рекомендует Романенко.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Терапевт РФ Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии

Сегодня, 16:24

Окулист объяснила, почему может дергаться глаз у человека

Сегодня, 11:34

В Саратовской областной больнице от менингита лечатся 103 человека

Вчера, 14:29

Врач РФ Жито предупредил диабетика Вассермана о тройной опасности энергетиков

26-07-2023, 20:14

Диетолог: употребление кофе натощак провоцирует проблемы с желудком

26-07-2023, 13:49

Medical Xpress: перекусы высококачественными продуктами снижают уровень инсулина в крови человека

26-07-2023, 12:19

Врач Татьяна Романенко: физкультура, отказ от курения и алкоголя отсрочат развитие гипертонии

26-07-2023, 08:09

Врач Артемьева предупредила, что бессонница и сухость кожи являются признаками истощения организма

25-07-2023, 11:09

Врач Филева порекомендовала пить кофе и чай с молоком не чаще одного-двух раз в день

25-07-2023, 10:14

Иммунолог РФ Болибок оценил риск эпидемии холеры в России

24-07-2023, 19:14

Что есть утром, чтобы убрать живот: Врач РФ назвала продукт, разрушающий жир

24-07-2023, 13:54

Ученые: сельских детей чаще кормят вредными продуктами с раннего возраста

24-07-2023, 11:49

Шоколад и не только: Врач РФ Варфоломеев назвал семь продуктов для снижения «плохого» холестерина

24-07-2023, 09:54

В США нашли диету, снижающую риск смерти человека от любых причин на 25 процентов

24-07-2023, 09:39

Диетолог Елена Соломатина порекомендовала главные омолаживающие продукты

23-07-2023, 09:09

BJCP: статины могут увеличить объем мозга, снижая риски деменции

22-07-2023, 14:59

Врач Кривошеева: Висцеральный жир играет ключевую роль в возникновении проблем со здоровьем

21-07-2023, 12:49

Диетолог Барел порекомендовала ограничить употребление цельного молока при сердечно-сосудистых заболеваниях

21-07-2023, 11:49

Онколог назвал первые симптомы рака кишечника: Невозможно не заметить

21-07-2023, 11:04

ЕLife: Некоторых людей жир на талии защищает от сахарного диабета

19-07-2023, 18:44

Возможно, Вам будет интересно

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ

Вчера, 13:54

0

Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....

Подробнее
У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

У олимпийской чемпионки Исинбаевой нашли дом и регистрацию в Испании

26-07-2023, 13:09

0

У двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, которая, к тому же, является еще и майором...

Подробнее
Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

Не получившие выплаты жители разбомбленного Шебекино попросили вести режим ЧС

26-07-2023, 16:24

0

Далеко не все жители Шебекино получат компенсацию за уничтоженное имущество, о чем уже сообщили власти. Губернатор...

Подробнее
В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

В Госдуме рассказали о бойце, пробывшем на СВО РФ более девяти месяцев без зарплаты

Вчера, 17:49

0

Мобилизованный житель Свердловской области не получал зарплату с прошлого сентября. Об этом сообщает издание...

Подробнее
WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

0

ВСУ ежемесячно теряют в боях с ВС РФ от 1 000 до 10 000 своих беспилотников. Об этом говорится в статье «The Washington...

Подробнее
Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

Время платить. Отношения РФ с партнерами изменились

26-07-2023, 09:19

0

Россия постепенно увеличила долю экспорта в рублях, сократив расчеты в долларах и евро. Об этом пишет РИА «Новости»,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров