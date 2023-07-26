Терапевт РФ Романенко посоветовала не заниматься самолечением при аритмии

«Он знал, что умрет»: полицейский из Самары добровольцем ушел на СВО РФ
Полицейский из Самары знал, что умрет, но все равно пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщает издание «63.ru»....Подробнее
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о том, почему не стоит заниматься самолечением.
В беседе с изданием «Москва 24» она отметила, что аритмия – это опасное состояние, которое нельзя игнорировать. Если возникли перебои в работе сердца, то следует обратиться к врачу. Нельзя заниматься самолечением, прислушиваться к советам друзей, родных или соседей.
Аритмия – это состояние, которое требует консультации специалиста. И если она проявилась, необходимо избегать интенсивных физических нагрузок.
«Если у вас сердце бьется неравномерно и вы не были у врача, не нужно бегать на дорожке или совершать какую-то другую физическую нагрузку», — сказала Романенко.
Эксперт отметила, что провоцировать нарушение сердечного ритма могут алкоголь и курение. Поэтому людям, у которых есть проблемы с сосудами, не стоит курить или злоупотреблять спиртным. Также важно следить за питанием, соблюдать режим дня и избегать стрессовых ситуаций, рекомендует Романенко.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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