Окулист объяснила, почему может дергаться глаз у человека

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Дрожь и подергивания в глазах – это проблема, которая может возникнуть у каждого.
Канадский окулист Алекса Хехт рассказала о том, что может провоцировать подергивание глаз. Ее объяснение опубликовано на страницах «Mail Online», пишет «КП».
Хехт отмечает, что в большинстве случаев причинами этого состояния является большое количество кофеина.
«Недостаток сна и употребление большого количества кофе — вот некоторые из причин, из-за которых может дергаться глаз», — сказала Алекса Хехт.
Также она отметила, что дергаться глаз может из-за алкоголя, или от стресса. Причиной дергающегося глаза может быть напряжение, или пересыхание глаз.
Лечение при подергивании века обычно не требуется. Необходимо лишь разобраться в причинах этой проблемы и исключить их.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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