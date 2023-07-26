Окулист объяснила, почему может дергаться глаз у человека

Дрожь и подергивания в глазах – это проблема, которая может возникнуть у каждого.

Канадский окулист Алекса Хехт рассказала о том, что может провоцировать подергивание глаз. Ее объяснение опубликовано на страницах «Mail Online», пишет «КП».

Хехт отмечает, что в большинстве случаев причинами этого состояния является большое количество кофеина.

«Недостаток сна и употребление большого количества кофе — вот некоторые из причин, из-за которых может дергаться глаз», — сказала Алекса Хехт.

Также она отметила, что дергаться глаз может из-за алкоголя, или от стресса. Причиной дергающегося глаза может быть напряжение, или пересыхание глаз.

Лечение при подергивании века обычно не требуется. Необходимо лишь разобраться в причинах этой проблемы и исключить их.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»