В Саратовской областной больнице от менингита лечатся 103 человека

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61 случай энтеровирусного менингита зарегистрирован в Саратовской области за полгода. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин, сообщает «Взгляд Инфо».
Он отметил, что менингит бывает вирусный, туберкулезный, химический и бактериальный.
Это заболевание опасно, поскольку может даже стать причиной летального исхода. Оно может вызывать такие осложнения как потеря слуха, памяти. Менингит может развиваться молниеносно, поэтому важно сразу же обратиться к врачу, если возникли его симптомы.
За год в Саратовской области зарегистрирован 76 случаев энтеровирусной инфекции. Из общего числа пациентов – 71 ребенок и только пятеро взрослых.
«Среди детей до года – один случай, в возрасте 1-2 лет – девять, от 3 до 6 лет – 17 случаев, от 7 до 14 лет – 36 случаев, от 15 до 17 лет – восемь случаев. Мы видим, что в основном это активные школьники, которые находятся на каникулах», — сообщил Костин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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