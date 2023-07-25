В Саратовской областной больнице от менингита лечатся 103 человека

61 случай энтеровирусного менингита зарегистрирован в Саратовской области за полгода. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Олег Костин, сообщает «Взгляд Инфо».

Он отметил, что менингит бывает вирусный, туберкулезный, химический и бактериальный.

Это заболевание опасно, поскольку может даже стать причиной летального исхода. Оно может вызывать такие осложнения как потеря слуха, памяти. Менингит может развиваться молниеносно, поэтому важно сразу же обратиться к врачу, если возникли его симптомы.

За год в Саратовской области зарегистрирован 76 случаев энтеровирусной инфекции. Из общего числа пациентов – 71 ребенок и только пятеро взрослых.

«Среди детей до года – один случай, в возрасте 1-2 лет – девять, от 3 до 6 лет – 17 случаев, от 7 до 14 лет – 36 случаев, от 15 до 17 лет – восемь случаев. Мы видим, что в основном это активные школьники, которые находятся на каникулах», — сообщил Костин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»