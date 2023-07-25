Врач РФ Жито предупредил диабетика Вассермана о тройной опасности энергетиков

Врач предупредил Анатолия Вассермана, чем ему грозит употребление энергетиков. Об этом сообщает издание Life.ru.

70-летний Анатолий Вассерман, известный участник «Что? Где? Когда?» в начале июля был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Медики расценивали его состояние как среднетяжелое. Позже выяснились, что врачи подозревают у него диабет, а плохое самочувствие спровоцировал на фоне предполагаемого диабета перелом стопы.

А не так давно Вассерман, который является депутатом Госдумы, на одном из заседаний потягивал из жестяной баночки энергетический напиток.

По мнению терапевта, эндокринолога и кардиолога Алексея Жито, диабетики особенно рискуют, выбирая подобные напитки.

«Медицинское отношение к энергетикам очень скептическое. К сожалению, энергетики представляют собой опасность для в принципе здорового человека, а особенно в большом количестве. А если говорить про пациента с потенциальным сахарным диабетом, то эта опасность увеличивается троекратно», — предостерег врач.

Очень часто сахарный диабет сопровождается сердечно-сосудистыми патологиями. А в составе энергетиков присутствуют избыточно стимулирующие вещества, включая кофеин и большое количество сахара. Они неблагоприятно влияют на работу сердца в целом, а также увеличивают пульс и повышают давление. В итоге может случиться инфаркт миокарда или развиться ишемия. Кроме того, под влиянием энергетиков у людей с диабетом резко повышается уровень сахара, поэтому, по словам Жито, такие напитки при такой патологии недопустимы.

«Отдельно хотелось бы отметить газированные энергетики. Наличие газа ускоряет процесс всасывания, тем самым из более пологого кривая сахара у пациента повышается быстрее… То есть пузырьки газа углекислого увеличивают объём желудка, желудок раздувается. В ответ на это он быстрее сокращается и быстрее проталкивает пищу, больше выделяется соляной кислоты. Процесс всасывания, процесс переваривания в значительной степени ускоряется», — прокомментировал эндокринолог.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»