Диетолог: употребление кофе натощак провоцирует проблемы с желудком

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила о том, что кофе натощак вредит здоровью, поскольку провоцирует проблемы с желудком.

Она объяснила, как пить кофе правильно, чтобы этот напиток приносил организму пользу, пишет «Москва 24».

По словам Соломатиной, кофе натощак повышает кислотность. Поэтому если есть предрасположенность к проблемам ЖКТ, лучше отказаться от кофе натощак. Здоровым людям тоже не стоит пить кофе на голодный желудок, поскольку это и у них со временем может спровоцировать проблемы.

Нельзя пить кофе, если ощущается сонливость утром. При недосыпе повышается уровень кортизола, а если выпить кофе, то может возникнуть повышенная тревожность.

После кофе эксперт рекомендует пить воду. Кофеин является диуретиком, поэтому после кофе важно дать организму дополнительную жидкость, иначе может ощущаться усталость, а не прилив бодрости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»