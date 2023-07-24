Medical Xpress: перекусы высококачественными продуктами снижают уровень инсулина в крови человека

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Ученые рассказали о том, какие продукты идеально подходят для перекуса, не повышая уровень инсулина в крови.
Эта информация была озвучена на собрании Американского общества питания NUTRITION 2023, пишет «Medical Xpress».
В ходе исследования ученые изучили рацион питания более 1 тыс. человек. Оказалось, что важно качество перекусов, а не их количество или частота. Качественными ученые считали перекусы, содержащие больше питательных веществ в сравнении с калориями.
Перекусы продуктами более высокого качества были связаны с улучшением процессов, вызванных повышенным количеством жира и инсулина в крови.
Ученые также отметили, что не стоит позволять себе поздние перекусы, поскольку они повышают существенно уровень глюкозы и липидов.
Исследователи отмечают, что рацион следует составлять с учетом потребностей организма в белках, углеводах и жирах, а также регулировать его с учетом возраста и уровня физической активности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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