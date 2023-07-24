Врач Татьяна Романенко: физкультура, отказ от курения и алкоголя отсрочат развитие гипертонии

Сегодня, 08:09

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Врач Татьяна Романенко: физкультура, отказ от курения и алкоголя отсрочат развитие гипертонии
Фото из открытых источников

Для того, чтобы отсрочить развитие гипертонии на 10–30 лет, следует отказаться от вредных привычек и заниматься спортом. Об этом рассказала кардиолог Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik. Она отметила, что важно следить за весом, заниматься спортом, не курить и не пить, чтобы снизить риски гипертонии в молодом возрасте.

Факторами риска для гипертонии являются избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение и наследственность. И если их исключить, то увеличиваются шансы на долгую жизнь.

«Если мы убираем факторы риска – нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения – конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10–30 лет», — сказала Романенко.

Она добавила, что если давление повысилось впервые, то необходимо сообщить об этом своему врачу. Первой стадией гипертонии считается состояние, когда давление держится постоянно в границах 130–140 на 80–85. Но такие показатели можно снизить без лекарств, если принять горячую ванну, или прогуляться на свежем воздухе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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