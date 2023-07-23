Врач Артемьева предупредила, что бессонница и сухость кожи являются признаками истощения организма

Для хорошего здоровья важен баланс витаминов и минералов в организме. Его нарушение может привести к истощению и другим серьезным проблемам, так как организму приходится тратить собственные резервы. Об этом предупредила генетик, диетолог и эксперт компании Solgar Наталья Артемьева в беседе с «Газета.ру».

Истощение организма обычно проявляется целым «букетом» симптомов. Самые характерные — хроническая усталость, когда человек не чувствует себя отдохнувшим даже после отдыха, частая бессонница, сухость кожи, проблема с ЖКТ.

Нехватка витаминов и минералов должна быть немедленно устранена, ибо в противном случае есть риск, что временная дисфункция той или иной системы или органа может перерасти в хроническое заболевание.

Для получения всех необходимых витаминов и минералов из пищи человеку необходимо питаться разнообразно и на 3000 калорий в день. Однако здесь есть минус — такое количество еды приведет к ожирению и другим заболеваниям. Поэтому самое правильное — дополнить рацион витаминными и минеральными комплексами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»