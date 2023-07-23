Врач Филева порекомендовала пить кофе и чай с молоком не чаще одного-двух раз в день

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Кофе и чай с молоком обожают многие. Однако чтобы эти тонизирующие и очень вкусные напитки пошли во благо, а не во вред, следует соблюдать меру. Врач Александра Филева советует ограничить потребление одной-двумя чашками в день.
Медик объяснила, что молоко — источник полезных и питательных веществ, витаминов, микроэлементов, особенно, кальция, витамина Д и белка. Однако, когда оно соединяется с кофе, часть ценных свойств теряется.
«Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже, — объяснила врач Филева в беседе с изданием «Газета.ру». Помимо этого надо иметь в виду, что когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, она тяжело усваивается организмом».
Употреблять кофе и чай с молоком или без — дело вкуса и индивидуальный выбор каждого. Если человек не страдает непереносимостью лактозы, он может употреблять их и с богатым кальцием продуктом. Главное, не переусердствовать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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